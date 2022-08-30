Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В Петушках москвича оштрафовали на 25 тысяч рублей за торговлю поддельными брендовыми вещами. Приговор вынес мировой судья участка № 1.Мужчина работал администратором в магазине «Смешные цены». В столице на оптовой базе он купил кофты, спортивные брюки, кроссовки, рюкзаки, шапки, на которые нанесены товарные знаки Adidas, Nike и Reebok. Он выставил товар под видом оригинальной продукции.В конце октября 2021 года полиция накрыла точку и изъяла контрафакт. Фигурант признал свою вину. Суд назначил ему 25 тысяч рублей штрафа. Вещдоки на сумму более 500 тысяч рублей уничтожили.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.