Пользователи портала Активный гражданин помогают городу в решении многих вопросов: они определяют облик районов, график работы городских поликлиник и многое другое. В новых голосованиях участники проекта выберут названия новых улиц и станций метро в Москве.

Пользователи портала "Активный гражданин" помогают городу в решении многих вопросов: они определяют облик районов, график работы городских поликлиник и многое другое. В новых голосованиях участники проекта выберут названия новых улиц и станций метро в Москве.В "" началась серия голосований. Первые четыре уже опубликованы на портале, остальные 12 откроют в течение ближайших двух недель.В одном из голосований москвичам предстоит выбрать название станции метро, которая откроется в составе Солнцевской линии. Транспортный объект интегрируют в инфраструктуру аэропорта Внуково.Станция разместится под землей на территории паркингов. На выбор пользователей портала представлено три названия: "Аэропорт Внуково", "Внуково" и "Туполевская".Вместе с продлением Солнцевской линии продолжается возведение новой, Троицкой линии. Запланировано строительство 17 станций. Ветка пройдет от станции "ЗИЛ" до города Троицк в Новой Москве.Пользователям "Активного гражданина" предложили выбрать название конечной станции, которую планируется построить в Троицке. В голосовании представлено два варианта: "Троицк" и "Наукоград" ("Наукоградская").Еще одно голосование посвящено новому названию Проектируемого проезда №2095 в районе Соколиная гора. На выбор активных граждан представлены варианты, отражающие историю этих мест: Лабораторная и Интендантская.В четвертом голосовании можно выбрать название для сквера в Хамовниках, расположенного рядом с Дипломатической академией между Комсомольским проспектом и Крымским проездом. Один из вариантов предполагает наименование в честь министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, другой – в честь редактора газеты "Московские ведомости", основоположника русской политической журналистики Михаила Каткова (Катковский сквер).Пользователь может не выбирать из представленных вариантов. На этот случай предусмотрен пункт "Пусть решают специалисты".Портал "Активный гражданин" запустили в 2014 году. С тех пор к нему присоединилось более шести миллионов москвичей. Они решают вопросы благоустройства дворов, улиц и целых районов, определяют график работы поликлиник, многофункциональных центров и библиотек, выбирают программу мероприятий для городских праздников и фестивалей.Например, активные граждане программу празднования Дня города 10 и 11 сентября. Также пользователи проекты благоустройства в Москве.Напомним, что за последние 10 лет столица вышла на рекордные темпы строительства метро. В городе появилось 195 километров новых линий, открыто 100 станций, 11 электродепо. До конца 2024 года подземка увеличится еще на 27 станций.