Станция Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Сокольники скоро будет готова.

Станция Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Сокольники" скоро будет готова.Все работы на оставшихся девяти станциях БКЛ планируют завершить до конца 2022 года. Как только это произойдет, самое большое метрокольцо в мире, включающее в себя 31 станцию, можно будет считать замкнутым. БКЛ должна разгрузить действующие ветки столичной подземки, пассажиры смогут строить альтернативные, более короткие маршруты.На многих еще не открытых станциях БКЛ работы близятся к завершению. Например, продолжается архитектурная отделка, монтаж инженерных систем, обкатка эскалаторов. На станции "Сокольники" испытания 15-метрового эскалатора уже завершились. Машина соединяет платформу с кассовым залом. Два эскалатора в вестибюле №1 еще не обкатаны."Завершение испытательных работ на подъемных механизмах станции планируется к концу этого месяца", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.К слову, на станции будет два подземных вестибюля – под Сокольнической площадью. Через первый вестибюль пассажиры смогут перейти на одноименную станцию Сокольнической линии, построенную в 1935 году, и выйти к Русаковской улице. Через второй вестибюль – пройти к Песочной улице и к парку "Сокольники".Андрей Бочкарев также рассказал, что на станции установлено 16 эскалаторов: в первом вестибюле – 10, а во втором – шесть. Об удобстве маломобильных граждан подумали, поэтому для них заработают пять лифтов, два из которых будут вести из кассового зала на платформу."К окончанию подходят отделочные работы в технических помещениях, на платформенном участке архитектурная отделка выполнена на 90%", – добавил заммэра.Новая станция "Сокольники" – это северо-восточный участокБольшой кольцевой линии, который готов на 95%. В состав участка также входят станции "Рижская" и "Марьина Роща", а также временно работающие в составе Некрасовской линии станции "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская".Напомним, в будущем появится еще три линии московского метро: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Также продлятся существующие: Сокольническая, Люблинско-Дмитровская, Солнцевская и Арбатско-Покровская.