На объекте уже ведутся внутренние отделочные работы.

В Коврове готовность нового спорткомплекса составляет 80%. На объекте уже ведутся внутренние отделочные работы.Строительство ФОКа ведётся на Мотодроме «Арена». Общая стоимость превысит 225 млн рублей. Подрядчиком выступает фирма «Ремстройгарант». Работы планируется завершить работы к концу сентября.Сооружение состоит из трехэтажного здания с газовой котельной. Площадь превышает 4,5 тысячи квадратных метров. Внутри оборудуют залы для борьбы и спортивной гимнастики, общежитие, буфет.Ожидается, что спорткомплекс будет принимать всероссийские соревнования по самбо, дзюдо, спортивной и художественной гимнастике, лыжным гонкам, фехтованию и полиатлону.