Во Владимирской области следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с микроавтобусом и большегрузом на трассе М-7 «Волга», унесшей жизни троих человек вечером 29 августа. ДТП,

Во Владимирской области следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с микроавтобусом и большегрузом на трассе М-7 «Волга», унесшей жизни троих человек вечером 29 августа. ДТП, напомним, произошло около 23:45 на 269 км трассы М-7 «Волга». По предварительной информации УМВД по Владимирской области, водитель «Мерседес Спринтер», двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, не выбрал безопасную дистанцию