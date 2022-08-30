Прокуратура проводит проверку ЧП.

Прокуратура Владимирской области проводит проверку по факту ДТП в Вязниковском районе, в результате которого . Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе ведомства.В 23:50 29 августа на 269 км трассы М-7 водитель «Мерседес Бенц Спринтер», двигаясь в направлении Москвы, врезался в фуру «Скания R440LA4X2HNA». Два пассажира микроавтобуса и водитель скончались на месте аварии до приезда медиков. Ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести, трое - госпитализированы.По факту автокатастрофы возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле региональной прокуратуры.