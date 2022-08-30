Для участников онлайн-голосования на выборах мундепов Москвы пройдет акция Миллион призов. Помимо прочего, победители смогут потратить полученные баллы на покупку одежды и обуви, походы в театры и музеи, а также рестораны и кафе.

Для участников онлайн-голосования на выборах мундепов Москвы пройдет акция "Миллион призов". Помимо прочего, победители смогут потратить полученные баллы на покупку одежды и обуви, походы в театры и музеи, а также рестораны и кафе.В этом году к акции присоединились магазины детских товаров. Победители могут потратить баллы на покупку необходимых товаров для школы, включая одежду и обувь.Для детей дошкольного возраста можно приобрести развивающие пособия, игрушки, а для малышей – коляски, детское питание и прочее. Также можно потратить баллы на посещение парка развлечений и даже отправиться на самую высокую смотровую площадку столицы.Партнерами акции "Миллион призов" в 2022 году впервые стали 22 столичных театра. Среди них – "Современник", Театр кошек Юрия Куклачева, Ленком Марка Захарова, Московский театр юного зрителя и другие известные культурные площадки.Представлены репертуары для всех возрастов. Учащиеся могут посетить спектакли по школьным произведениям, а дошкольники – кукольные спектакли и постановки по мотивам сказок.Всего среди участников дистанционного электронного голосования разыграют 600 тысяч призов: 100 автомобилей и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.Розыгрыш призов будет идти в течение трех дней – 10, 11 и 12 сентября. Необходимо проголосовать дистанционно в день выборов муниципальных депутатов до 20:00 накануне каждого розыгрыша.Напомним, что жители столицы с 9 по 11 сентября будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.