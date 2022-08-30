В Ярославской области случилась авария с участием бензовоза. Как сообщает , медики скорой помощи погибли при столкновении с бензовозом и легковым автомобилем в деревне Воробино. Стало ..

В Ярославской области случилась авария с участием бензовоза. Как сообщает , медики скорой помощи погибли при столкновении с бензовозом и легковым автомобилем в деревне Воробино.Стало известно, что служебная машина медиков врезалась в бензовоз и загорелась. Также, как сообщает , после аварии произошел розлив топлива с последующим возгоранием, огонь перекинулся на два частных жилых дома. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. МЧС уже взяли ситуацию под контроль, угрозы для людей нет.