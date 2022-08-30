После многочисленных жалоб жителей, переход в Юрьевце все-таки вернули на место. Речь идет об этой автомобильной дороге в районе остановки «улица Михалькова». Напомним, 19 августа мы уже

После многочисленных жалоб жителей, переход в Юрьевце все-таки вернули на место. Речь идет об этой автомобильной дороге в районе остановки «улица Михалькова». Напомним, 19 августа мы уже рассказывали о проблемах местных жителей. Люди рассказывали, что рядом с остановочным пунктом находилась “зебра”. Но после дорожного ремонта путь к остановке для пешеходов осложняется. Местных жителей не устроило