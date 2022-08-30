Жизнь актрисы сложилась не так, как она мечтала.

Жизнь актрисы сложилась не так, как она мечтала.Анна Табанина прославилась после выхода сериала "Бедная Настя", где она сыграла роль Лизы Долгорукой. К сожалению, после съемок судьба актрисы складывалась непросто. Звезда вышла замуж, стала мамой и обрела семейную гармонию, но счастье продлилось всего семь лет. В 2014 году Анна похоронила супруга и осталась одна с тремя детьми.Будущая звезда появилась на свет в 1982 году и выросла в семье художников. Долгое время Анна занималась живописью, мечтала пойти по стопам родителей и даже не задумывалась об актерской карьере. Все изменилось, когда друг семьи посоветовал девушке попробовать поступить в театральный. Табанина смогла пройти отбор вЛГИТМИКи вскоре дебютировала на экранах.В студенческие годы актриса снялась в нескольких сказках. Потом получила роли в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Настоящая известность пришла к Анне лишь в 2004 году, когда она сыграла Елизавету Долгорукую в "Бедной Насте". Эта работа прославила молодую актрису на всю страну, однако популярность не принесла ей счастья.Вместо того чтобы радоваться вниманию поклонников и режиссеров, Табанина начала искать уединения в храмах. В какой-то момент Анна всерьез задумывалась бросить карьеру и уйти в монастырь. К счастью, от этого шага ее уберегла любовь.Счастливая случайность свела звезду с художником Дмитрием Кудиным, который стал для нее родным человеком. Вскоре влюбленные узаконили свои отношения, обвенчались и создали крепкую семью. В 2008 году у пары родился сын Василий, а в 2009-м и 2011-м на свет появились дочери Соня и Сима. К сожалению, семейное счастье разрушила трагедия.В 2014 году в жизни Анны наступила черная полоса. Супруг актрисы скончался от онкологии. Табанина осталась одна с тремя детьми и с трудом оправилась после трагедии. К счастью, горе ее не сломило. Звезда перебралась к своим родителям, продолжила работать и сосредоточилась на воспитании наследников.Сейчас, в свои 44 года, Анна Табанина ведет закрытый образ жизни. Актриса почти не рассказывает о себе и не появляется на светских мероприятиях, но по-прежнему активно работает.