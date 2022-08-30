В столкновении с грузовиком погибли водитель и трое пассажиров автомобиля «Мерседес» (на фото), еще...

В столкновении с грузовиком погибли водитель и трое пассажиров автомобиля «Мерседес» (на фото), еще 5 человек, находившихся в указанном автомобиле, были доставлены в медицинское учреждение, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Напомним, ДТП произошло накануне около 23.45 на 269 км ФАД М-7«Волга» в Вязниковском районе.По предварительной информации, водитель автомобиля «Мерседес Спринтер», двигаясь со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы, не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Скания» с полуприцепом и допустил с ним столкновение.Фото ТГ"заметки спасателя"