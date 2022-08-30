Правительство России официально утвердило календарь праздников на 2023 год. В новом году 1 и 8...

Правительство России официально утвердило календарь праздников на 2023 год."В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно", — отмечается в постановлении.Нерабочие праздничные дни:• 31 декабря - 8 января• 23 - 26 февраля• 8 марта• 29 апреля - 1 мая• 6 - 9 мая• 10 - 12 июня• 4 - 6 ноября