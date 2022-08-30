Правительство России официально утвердило календарь праздников на 2023 год.
В новом году 1 и 8...
Правительство России официально утвердило календарь праздников на 2023 год.
"В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно", — отмечается в постановлении.
Нерабочие праздничные дни:
• 31 декабря - 8 января
• 23 - 26 февраля
• 8 марта
• 29 апреля - 1 мая
• 6 - 9 мая
• 10 - 12 июня
• 4 - 6 ноября