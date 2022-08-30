Кольчугинской межрайонной прокуратурой совместно с сотрудником ОНДиПР по Юрьев-Польскому и...

Кольчугинской межрайонной прокуратурой совместно с сотрудником ОНДиПР по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности во Флорищинском сельском поселении.При оценке состояния противопожарных водоемов, расположенных в д. Левашово и д. Макарово, д. Осино, п. Металлист, установлено, что у водоемов отсутствуют площадки из твердого покрытия для установки пожарных автомобилей и забора воды. Нет указателя направления движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью. Кроме того, к противопожарным водоемам, расположенным в д. Осино и в д. Металлист отсутствуют подъездные пути.В с. Богородское, д. Старая, д. Фомино, с. Флорищи отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По итогам проверки межрайонным прокурором в адрес главы администрации Флорищинского сельского поселения внесено представление, которое находится на рассмотрении.Устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.Фото https://www.pxfuel.com/