Судом рассмотрено уголовное дело в отношении должностного лица Александровской районной больницы,...

Судом рассмотрено уголовное дело в отношении должностного лица Александровской районной больницы, признанного виновным в халатности.Судом установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом, не исполнил свои должностные обязанности, а именно не удостоверился в том, что на крыше акушерского корпуса «Александровской районной больницы» со двора Больничного городка счищен снег и наледь и не организовал работу по очистке крыши. В результате чего 1 февраля 2022 года с крыши произошел неконтролируемый сход снега и наледи на припаркованный у здания автомобиль, в салоне которого находился водитель. Мужчине были причинены телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести. Кроме того, автомобиль, принадлежащий потерпевшему, получил значительные повреждения.При назначении наказания судом приняты смягчающие обстоятельства, решением суда назначен штраф в размере 25000 рублей, сообщает пресс-служба Александровского городского суда.