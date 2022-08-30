Безопасность 15 тысячам жителей из 14 многоквартирных домов Владимирской и Ивановской областей обеспечивают сервисы платформы «Ростелеком Ключ». Наиболее популярные в регионах решения

Безопасность 15 тысячам жителей из 14 многоквартирных домов Владимирской и Ивановской областей обеспечивают сервисы платформы «Ростелеком Ключ». Наиболее популярные в регионах решения экосистемы – «Умный домофон» и «Комплексное видеонаблюдение». Так, буквально на днях в доме 8Б на улице Василисина во Владимире было подключено восемь камер. В их объектив попадают придомовая территория, зона парковки, детская площадка.