Начните утро со свежих новостей: - С Днём рождения, Владимир. Для Коммунара новый детский сад, а...

Начните утро со свежих новостей:- С Днём рождения, Владимир.Для Коммунара новый детский сад, а для всех горожан - незабываемый праздник. Как отметили День рождения областной столицы?- Совет ректоров.Задача - насытить регион недостающими кадрами, в первую очередь медицинскими. В ВлГУ обсудили планы на следующий год.- Пли!В Судогодском районе собрались охотники за летающими тарелками со всей страны.