Начните утро со свежих новостей:
- С Днём рождения, Владимир.
Для Коммунара новый детский сад, а...
Начните утро со свежих новостей:
- С Днём рождения, Владимир.
Для Коммунара новый детский сад, а для всех горожан - незабываемый праздник. Как отметили День рождения областной столицы?
- Совет ректоров.
Задача - насытить регион недостающими кадрами, в первую очередь медицинскими. В ВлГУ обсудили планы на следующий год.
- Пли!
В Судогодском районе собрались охотники за летающими тарелками со всей страны.