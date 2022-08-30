Только пятьсот жителей Владимирской области обратились за бесплатной юридической помощью в 2021...

Только пятьсот жителей Владимирской области обратились за бесплатной юридической помощью в 2021 году. Это всего полпроцента от тех, кому по закону положена такая поддержка. Глава региона Александр Авдеев направил в областную Общественную палату проект по дополнению перечня категорий граждан, входящих в этот список.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- Например, это дети-инвалиды до 23 лет, обучающиеся в высших учебных заведениях. В старой редакции, это дети до 18 лет.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Есть вопросы от граждан по доступности, но, повторюсь, процедуры по доступности, по расширению перечня мы совершенствуем. И тут, скорее, больше речь идет об информировании. Просто зачастую граждане не знают, что могли бы получить такую помощь.С этим, вероятно, и связан такой низкий процент обращений, отметили в Общественной палате. Второй вопрос - достаточно ли юристов, желающих оказывать такую помощь. Их услуги оплачиваются из регионального бюджета и заложенная на это сумма каждый год остается неизрасходованной, сообщили на заседании. Нередко жители региона даже не знают, где могут получить бесплатную юридическую консультацию, обращают внимание общественники. Они подчеркнули, вместе с законом необходимо менять и методы информирования перечисленных в нем категорий граждан.Также на заседании обсудили работу штаба общественного наблюдения на грядущих досрочных губернаторских выборах. Общественники уже проверили готовность избирательных участков в районах области, обучили 300 наблюдателей. Все они познакомились с основами правового законодательства, рассмотрели практики прошлых лет. Подготовлено и видеонаблюдение.Галина Мизелева, руководитель штаба общественного наблюдения Владимирской области:- Участки, через которые пройдет более семидесяти процентов избирателей, там организовано видеонаблюдение. И мы сможем оперативно реагировать на те события, которые там происходят. На участках, где не будет прямого видеонаблюдения, прямой трансляции, будет осуществляться видеозапись.