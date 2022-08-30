Закрытая по требованию полиции станция метро Владыкино вновь доступна для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы.

Закрытая по требованию полиции станция метро "Владыкино" вновь доступна для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы."Станция "Владыкино" открыта для входа и выхода пассажиров. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется штатно", – сообщается в Дептранса."Владыкино" временно закрыли для входа и выхода по требованию полиции. Поезда проезжали станцию без остановки.На время закрытия станции в пресс-службе Дептранса попросили жителей столицы пользоваться МЦК и наземным транспортом.