Заболеваемость коронавирусом в регионе растёт. Аналогичная ситуация и в целом по стране. Если сравнивать с началом года, то примерно такие же показатели были в начале марта, сообщил врио
<a href="https://33live.ru/novosti/30-08-2022-testiruyutsya-malo-zabolevaemost-rastyot-no-totalnyj-masochnyj-rezhim-vo-vladimirskoj-oblasti-poka-vvodit-ne-sobirayutsya.html" target="_blank">Тестируются мало, заболеваемость растёт, но тотальный масочный режим во Владимирской области пока вводить не собираются</a> - Заболеваемость коронавирусом в регионе растёт. Аналогичная ситуация и в целом по стране. Если сравнивать с началом года, то примерно такие же показатели были в начале марта, сообщил врио
[url=https://33live.ru/novosti/30-08-2022-testiruyutsya-malo-zabolevaemost-rastyot-no-totalnyj-masochnyj-rezhim-vo-vladimirskoj-oblasti-poka-vvodit-ne-sobirayutsya.html]Тестируются мало, заболеваемость растёт, но тотальный масочный режим во Владимирской области пока вводить не собираются[/url] - Заболеваемость коронавирусом в регионе растёт. Аналогичная ситуация и в целом по стране. Если сравнивать с началом года, то примерно такие же показатели были в начале марта, сообщил врио