Заболеваемость коронавирусом в регионе растёт. Аналогичная ситуация и в целом по стране. Если сравнивать с началом года, то примерно такие же показатели были в начале марта, сообщил врио

Заболеваемость коронавирусом в регионе растёт. Аналогичная ситуация и в целом по стране. Если сравнивать с началом года, то примерно такие же показатели были в начале марта, сообщил врио заместителя губернатора Константин Баранов. Главная нагрузка приходится на первичное звено. На базе медучреждений региона развёрнуто 400 коек для пациентов с ковидом. Из них занято более 50 процентов.