Напомним, сегодня ночью микроавтобус Мерседес врезался сзади в грузовик на 269 км ФАД М-7«Волга»...

Напомним, сегодня ночью микроавтобус "Мерседес" врезался сзади в грузовик на 269 км ФАД М-7«Волга» в Вязниковском районе.Передняя часть "Мерседеса" оказалась полностью смята, серьезно пострадали восемь человек, находившихся внутри. Водитель и два пассажира погибли.- В результате аварии погибли три наших земляка. Еще 5 пассажиров получили травмы. Созванивался с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, попросил помочь. Трое пассажиров сейчас в больнице. Двое – на амбулаторном лечении. Тех, кто получил легкие травмы, по моей просьбе доставят в Яранск. Тела погибших также привезут в область, – сообщил врио губернатора Кировской области Александр Соколов.‎Фото ТГ "заметки спасателя"