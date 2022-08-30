Заместителем Кольчугинского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по серии...

Заместителем Кольчугинского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по серии краж, а также незаконном сбыте наркотических средств.Установлено, что двое из обвиняемых осенью 2021 года совершили кражу сточной металлической трубы, расположенной на участке грунтовой дороги в 400 метрах от ГТС Беречинская дамба Кольчугинского района, чем причинили ущерб администрации Раздольевского сельского поселения свыше 18 тыс. рублей. Зимой 2021 года двое обвиняемых демонтировали металлический каркас ворот гаража по ул. Поселок Труда г. Кольчугино. Но были задержаны на месте преступления сотрудниками полиции.Также один из злоумышленников в июне 2021 совершил кражу оставленного без присмотра полуприцепа стоимостью 97 тыс.рублей. А другой в июне 2022 года, похитил велосипед, оставленный без присмотра у магазина «Магнит» в г. Кольчугино. Третий сообщник в марте 2022 года незаконно сбыл местному жителю наркотическое средство.В ходе предварительного следствия мужчины в содеянном раскаялись, вину в совершенных преступлениях признали полностью, частично возместили причиненный преступлением ущерб, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.За кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору, установлена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет, за незаконный сбыт наркотических средств - на срок до 8 лет.Уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/