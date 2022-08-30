За прошедшие сутки 30 августа 2022 года лабораторно подтверждено 275 случаев заболевания новой...
За прошедшие сутки 30 августа 2022 года лабораторно подтверждено 275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
66 случаев - во Владимире,
20 - в Муромском районе,
26 - в Ковровском,
2 - в Петушинском,
23 - в Кольчугинском,
25 - в Александровском,
14 - в Юрьев-Польском,
34 - в Гусь-Хрустальном,
3 - в Судогодском,
9 - в Собинском,
8 - в г. Радужный,
14 - в Киржачском,
8 - в Камешковском,
3 - в Гороховецком,
4 - в Меленковском,
2 - в Вязниковском,
11 - в Суздальском,
3 - в Селивановском районе.
Напомним, что накануне лабораторно было подтверждено 242 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.