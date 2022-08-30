За прошедшие сутки 30 августа 2022 года лабораторно подтверждено 275 случаев заболевания новой...

За прошедшие сутки 30 августа 2022 года лабораторно подтверждено 275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.66 случаев - во Владимире,20 - в Муромском районе,26 - в Ковровском,2 - в Петушинском,23 - в Кольчугинском,25 - в Александровском,14 - в Юрьев-Польском,34 - в Гусь-Хрустальном,3 - в Судогодском,9 - в Собинском,8 - в г. Радужный,14 - в Киржачском,8 - в Камешковском,3 - в Гороховецком,4 - в Меленковском,2 - в Вязниковском,11 - в Суздальском,3 - в Селивановском районе.Напомним, что накануне лабораторно было подтверждено 242 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.