В этот день 1703 году произошло первое наводнение в истории Петербурга, в 1873 году была открыта...

В этот день 1703 году произошло первое наводнение в истории Петербурга, в 1873 году была открыта Земля Франца-Иосифа, а в 1918 году произошло покушение Фанни Каплан на Владимира Ильича Ленина.Народные приметы:Тёмные тучи — к затяжному ненастью.Золотистый цвет зари — к теплу.Иней под утро — следующий год будет урожайный.Тёплое и солнечное утро — к ранней весне.Утром роса или туман — будет хорошая погода.Красный восход сегодня — к ветру.Солнце заходит в облака — будет ненастная погода.Фото https://www.pxfuel.com/