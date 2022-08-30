В этот день 1703 году произошло первое наводнение в истории Петербурга, в 1873 году была открыта...
В этот день 1703 году произошло первое наводнение в истории Петербурга, в 1873 году была открыта Земля Франца-Иосифа, а в 1918 году произошло покушение Фанни Каплан на Владимира Ильича Ленина.
Народные приметы:
Тёмные тучи — к затяжному ненастью.
Золотистый цвет зари — к теплу.
Иней под утро — следующий год будет урожайный.
Тёплое и солнечное утро — к ранней весне.
Утром роса или туман — будет хорошая погода.
Красный восход сегодня — к ветру.
Солнце заходит в облака — будет ненастная погода.
Фото https://www.pxfuel.com/