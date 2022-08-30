Спрос на новостройки вырос на 30%.

Спрос на новостройки вырос на 30%.Застройщики жилых комплексов в старых границах Москвы реализовали 4,4 тыс. лотов в июле общей площадью 209 тыс. кв. м, выручив 64,5 млрд рублей. Относительно мая объем продаж увеличился почти на треть.В классе «комфорт» средняя стоимость кв. м составила 264 тыс. рублей, квартиры – 11,6 млн рублей. Самой популярной новостройкой в сегменте стал ЖК «» от девелопера Level Group.В классе «бизнес» средняя стоимость кв. м составила 399 тыс. рублей, квартиры – 21,9 млн рублей. Наибольшей популярностью пользовался проект «» от «Донстроя». За месяц в данном сегменте началась реализация трех ЖК: «» от «ЛСР», «» от компании «Мосреалстрой» и ЖК «» от концерна «Крост».Самым популярным финансовым инструментом остается ипотека. Доля ипотечных сделок во многих новостройках достигает 80%.По прогнозам аналитиков, по итогам августа будет зафиксирован небольшой рост цен, в пределах 2%. Более серьезное подорожание произойдет в течение осени.