Теперь, чтобы купить нерецептурные медикаменты в небольших населенных пунктах, можно заказать их с...

Теперь, чтобы купить нерецептурные медикаменты в небольших населенных пунктах, можно заказать их с доставкой Почтой в интернет-аптеке «Здравсити».Почтальоны будут приносить их на дом из 1200 отделений в 77 регионах страны, сообщил ТГ"На почте". В том числе и во Владимирской области.- Из 70 тысяч российских аптек только 14% находятся в малонаселенных пунктах. Для 38 миллионов человек, которые живут в труднодоступных регионах, этого объективно не хватает. Почта может решить проблему доступности лекарств благодаря широкой сети отделений в сельской местности и возможности доставки до двери почтальоном, отметил руководитель бизнеса «Лекарства» Почты России Владимир Виноградов.Важное уточнение: сейчас доставляют только нерецептурные лекарства, которым не нужны специальные температурные условия. Оформляя покупку на сайте zdravcity.ru, клиенту нужно указать свой адрес. Когда посылка поступит в отделение, почтальон свяжется с получателем, чтобы согласовать время доставки на дом.Рисунок ТГ "На почте".