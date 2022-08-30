Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В Меленках избитый в СИЗО мужчина отсудил у ФСИН 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.В январе 2017 года меленковец находился под стражей в СИЗО-1 во Владимире. С целью выбить из арестанта признательные показания сотрудник изолятора дал указание двум осужденным избить его. «Подопечные» выполнили задачу надзирателя . Однако вскоре сам представитель УФСИН по Владимирской области стал фигурантом уголовного дела.На суде защитники ведомства пытались доказать, что деньги должны платить избивавшие. Адвокат пострадавшего требовал от службы шесть миллионов рублей, но судья ограничилась 100 тысячами рублей.Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.