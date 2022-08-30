Юридические услуги всех инвалидов и многодетных семей будет оплачивать государство? Врио главы региона Александр Авдеев предложил законопроект «Об оказании бесплатной юридической помощи

Юридические услуги всех инвалидов и многодетных семей будет оплачивать государство? Врио главы региона Александр Авдеев предложил законопроект «Об оказании бесплатной юридической помощи во Владимирской области». Согласно нему, расходы покроют из областной казны. Ранее услугой могли пользоваться только инвалиды первой и второй групп, а теперь, возможно, еще и третьей. Кроме того, получать бесплатные консультации смогут труженики