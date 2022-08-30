Мировым судьей судебного участка № 1 г. Петушки и Петушинского района вынесен приговор жителю...

Мировым судьей судебного участка № 1 г. Петушки и Петушинского района вынесен приговор жителю города Москвы. Он признан виновным в неоднократном незаконном использовании чужого товарного знака.Установлено, что будучи администратором магазина «Смешные цены» приобрел на оптовой базе в Москве кофты, спортивные брюки, кроссовки, рюкзаки, шапки, на которые нанесены товарные знаки «Adidas», «Nike», «Reebok». И выставил их для продажи под видом оригинальной продукции. В ходе рейда «Проверочная закупка» сотрудниками полиции были приобретены рюкзак с логотипом «Nike» и брюки с логотипом «Reebok», после чего, были изъяты кофты, спортивные брюки, кроссовки, рюкзаки, шапки, на которые нанесены товарные знаки «Adidas», «Nike», «Reebok» с признаками несоответствия оригинальной продукции.Осужденный вину в содеянном признал в полном объеме. Приговором мирового судьи мужчине назначено наказание в виде штрафа 25 тыс. рублей. При этом изъятая продукция на сумму более полумиллиона рублей подлежит уничтожению, сообщила пресс-служба областной прокуратуры..Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/