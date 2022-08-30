В целом первая неделя осени окажется прохладной - 11-14 градусов Цельсия.

Владимирские синоптики опубликовали прогноз погоды на сентябрь. Самым теплым окажется 8 сентября - до +17 градусов, наиболее холодным станет последний день месяца - до +8.Первая неделя осени окажется прохладной - 11-14 градусов Цельсия. Будет облачно, но с прояснениями. Далее до конца сентября столбик термометра не должен опускаться ниже +15. В дни 21 и 24 сентября ожидается ясная и солнечная погода, а в остальные даты будет пасмурно. Дожди прогнозируются 2, 7, 8, 20 и 25 числа.