Это произошло накануне около 23.45 на 269 км ФАД М-7 «Волга» в Вязниковском районе. По...

Это произошло накануне около 23.45 на 269 км ФАД М-7 «Волга» в Вязниковском районе.По предварительной информации, водитель автомобиля «Мерседес Спринтер», двигаясь со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы, не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Скания» с полуприцепом и допустил с ним столкновение.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое пассажиров автомобиля «Мерседес» погибли, еще 5 человек, находившихся в указанном автомобиле, были доставлены в медицинское учреждение, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной трагедии.Фото https://www.pxfuel.com/