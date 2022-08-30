В sup-фесте приняли участие более 30 человек.

В Суздале состоялся речной . В sup-фесте приняли участие более 30 человек.В карнавале на Каменке были представлены персонажи из мультфильмов и кино. На реке были замечены пекари, пираты, принцессы и русалки. Если в этом году мероприятие скорее можно назвать спонтанным заплывом, то в следующем планируется придать ему официальный статус.«Похожий проект есть в Санкт-Петербурге. Он собирает по пять тысяч человек. Мы хотим повторить их успех. Это был первый такой заплыв. В следующем году планируем провести более масштабное событие. Виден положительный отклик. Гости города с удовольствием присоединились к нам», - рассказали организаторы дружеского феста.Добавим, что только в Суздале насчитывается не менее 100 досок для сапсёрфинга, а интерес к сапам лишь возрастает. Среди преимуществ - экологичность, отсутствие всевозможных запретов, а также необходимости в спецподготовке. Встать на сапборд может каждый.Организаторы говорят, что до питерского фестиваля пока далеко, но всё впереди.