На мужчину возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Житель Вязников украл электроинструменты и детский велосипед. О раскрытии преступлений рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В августе вязниковскую полицию пришла 56-летняя местная жительница, которая рассказала о краже имущества из сарая. Ущерб заявительница оценила более чем в 15 тысяч рублей. Оперативники установили, что преступление совершил 28-летний рецидивист из Вязников.«Находясь на улице Мичуринской безработный мужчина заметил на территории строящегося объекта сарай с незапертой дверью. Он проник внутрь, украл электроинструменты и сдал их в скупку», - уточнили в УМВД.Выяснилось, что ранее злоумышленник угнал подростковый велосипед, оставленный у дома. На двухколесном транспорте он и привёз электроинструменты для последующей перепродажи.На мужчину возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.