Вязниковской межрайонной прокуратурой пресечены факты выплаты «серой» зарплаты В ходе проверки ООО...

Вязниковской межрайонной прокуратурой пресечены факты выплаты «серой» зарплатыВ ходе проверки ООО «Экспресс» выяснилось, что организация не заключала трудовые договоры с сотрудниками и нарушала сроки выплаты заработной платы.Установлено, что организация имеет сеть магазинов и в течение длительного времени осуществляет розничную торговлю на территории г. Вязники.Трое сотрудников организации работали в качестве продавцов и бухгалтера без заключения трудовых договоров. Этим работникам после увольнения заработная плата не выплачена, у работодателя образовалась задолженность на сумму 73 тыс. рублей.По результатам проверки директору организации внесено представление, по итогам рассмотрения которого задолженность перед работниками была незамедлительно погашена, им также выплачена компенсация за несвоевременную выплату зарплаты.Руководитель организации вызван в межрайонную прокуратуру для возбуждения в отношении него дел об административных правонарушениях. Информация о выплате «неофициальной» заработной платы направлена в Межрайонную ИФНС России для проверки уплаты юридическим лицом предусмотренных законодательством налогов и взносов, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Фото: pxfuel.com