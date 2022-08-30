Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения иномарки и большегруза на ФАД М-7 «Волга» в Вязниковском районе 29 августа. Авария произошла около 23:45 на 269 км ФАД М-7

Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения иномарки и большегруза на ФАД М-7 «Волга» в Вязниковском районе 29 августа. Авария произошла около 23:45 на 269 км ФАД М-7 «Волга» в Вязниковском районе. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, водитель «Мерседес Спринтер», двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля