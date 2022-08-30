Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Пешеходная Клязьма Водяной кризис в регионе. Из-за...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Пешеходная КлязьмаВодяной кризис в регионе. Из-за жаркого лета обмелели главные речные артерии области. Насколько серьезна проблема?- Кузница кадровКак планируют утолить кадровый голод в опорном ВУЗе области? И, в первую очередь, в медицинской сфере?- Летающие тарелкиИ охотники за летающими тарелками. Судогодский район принял Всероссийские соревнования по спортинг-компакту.