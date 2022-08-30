Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Пешеходная Клязьма Водный кризис в регионе. Из-за...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Пешеходная КлязьмаВодный кризис в регионе. Из-за жаркого лета обмелела главная речная артерии области. Насколько серьёзна проблема?- Юрпомощь бесплатноКому положена бесплатная юридическая помощь и чему учат в штабе наблюдения за выборами? Заседание областной Общественной палаты.- Детский сад с изюминкойГде находится самый лучший детский сад города Владимира и чем он уникален?