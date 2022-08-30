Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
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Водный кризис в регионе. Из-за...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
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Водный кризис в регионе. Из-за жаркого лета обмелела главная речная артерии области. Насколько серьёзна проблема?
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Кому положена бесплатная юридическая помощь и чему учат в штабе наблюдения за выборами? Заседание областной Общественной палаты.
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Где находится самый лучший детский сад города Владимира и чем он уникален?