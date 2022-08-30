Его предшественник Владимир Родионов покинул свою должность по обоюдному соглашению сторон.

В Коврове генеральным директором Электромеханического завода временно назначен Владимир Пименов. Об этом сообщили в пресс-службе КЭМЗа.Решение утвердить на пост Владимира Анатольевича принял Совет директоров. Предприятие входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех. Сам Пименов также руководит местным ВНИИ Сигнал.Добавим, что его предшественник Владимир Родионов покинул свою должность по обоюдному соглашению сторон.