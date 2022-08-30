Владимирские тепловые сети проводят проверки фактов незаконных построек в охранных зонах тепловых сетей. Компания на постоянной основе предпринимает меры для освобождения охранных зон от ..
Владимирские тепловые сети проводят проверки фактов незаконных построек в охранных зонах тепловых сетей. Компания на постоянной основе предпринимает меры для освобождения охранных зон от посторонних объектов, мешающих безопасной эксплуатации теплосетевого хозяйства.
За 2022 г. во Владимире зафиксировано 49 случаев «самостроя». В большинстве из них нарушения были устранены до решения суда.
Расположение незаконных построек может повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, а также препятствует работам по ремонту и реконструкции трубопроводов.
Если строение размещено с нарушением охранной зоны тепловой сети – 3 метра от теплопровода в обе стороны – это является основанием для направления уведомлений в администрацию города и надзорные органы для принятия мер в отношении собственника.
Во Владимире наиболее часто в охранных зонах незаконно размещаются автомобильные парковки, детские площадки, заборы. Специалисты Владимирского филиала сначала направляют претензию в адрес собственников с предложением добровольно устранить нарушение охранных зон тепловых сетей. В случае, если собственник не реагирует, следует обращение в суд.
Просим жителей сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей в тепловую справочную службу по круглосуточному телефону: (4922) 77-34-26.