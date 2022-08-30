Владимирские тепловые сети проводят проверки фактов незаконных построек в охранных зонах тепловых сетей. Компания на постоянной основе предпринимает меры для освобождения охранных зон от ..

Владимирские тепловые сети проводят проверки фактов незаконных построек в охранных зонах тепловых сетей. Компания на постоянной основе предпринимает меры для освобождения охранных зон от посторонних объектов, мешающих безопасной эксплуатации теплосетевого хозяйства.За 2022 г. во Владимире зафиксировано 49 случаев «самостроя». В большинстве из них нарушения были устранены до решения суда.Расположение незаконных построек может повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, а также препятствует работам по ремонту и реконструкции трубопроводов.Если строение размещено с нарушением охранной зоны тепловой сети – 3 метра от теплопровода в обе стороны – это является основанием для направления уведомлений в администрацию города и надзорные органы для принятия мер в отношении собственника.Во Владимире наиболее часто в охранных зонах незаконно размещаются автомобильные парковки, детские площадки, заборы. Специалисты Владимирского филиала сначала направляют претензию в адрес собственников с предложением добровольно устранить нарушение охранных зон тепловых сетей. В случае, если собственник не реагирует, следует обращение в суд.Просим жителей сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей в тепловую справочную службу по круглосуточному телефону: (4922) 77-34-26.