30 августа во всём мире отмечают День визажиста. Эта профессия очень популярна во Владимире....

30 августа во всём мире отмечают День визажиста. Эта профессия очень популярна во Владимире. Искусство корректировать форму лица и подчеркивать естественную красоту клиента подвластно не каждому. Ну и свадьбы, выпускные, юбилеи, бьюти-конкурсы и фотосъёмки никто не отменял. Сегодня эти события без визажистов-профессионалов сложно представить.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с владимирскими специалистами, которые рассказали о своём опыте работы со звёздами телевидения, а также о том – какой макияж будет в тренде этой осенью.Когда твоё предназначение – делать людей красивымиЖительница Владимира - Дарья Базарнова с 12 лет начала увлекаться макияжем. И уже в столь юном возрасте знала, что свяжет свою жизнь со сферой красоты:Фото из личного архива Дарьи Базарновой- Мне нравится делать людей красивыми и счастливыми. Кто-то может относиться скептически к этой профессии, но я считаю, что она важна. Мне нравится подчеркивать красоту лиц людей и видеть их счастливыми, когда они выходят, гордо расправив плечи, довольные своей внешностью. С двенадцати лет, когда я вообще узнала - что такое косметика, начала красить маму, сестру, подруг, знакомых и так далее. Мне нравилось наблюдать за преображением их лиц. Как и в любом другом деле, здесь важна практика. Я не скажу, что сразу всё получалось. Естественно, нет. Помимо практики – нужно получить соответствующее образование, пройти обучение у специалистов высокого уровня, регулярно посещать специальные мастер-классы, проходить онлайн-курсы повышения квалификации и следить за модными тенденциями во всем мире.Фото из личного архива Дарьи БазарновойЗа работами Дарьи в популярных социальных сетях стали наблюдать многие жительницы Владимирской области, а также из других регионов страны. Аудитория постепенно росла.Фото из личного архива Дарьи БазарновойВизажиста стали узнавать и приглашать в Москву, а также к ней стали обращаться звёзды по приезде с концертами во Владимир:- Самое яркое недавнее впечатление у меня осталось от актрисы сериалов («Интерны», «Кухня»), участницы популярного телевизионного шоу и блогера с миллионной аудиторией - Яны Кошкиной. Как-то раз мне написали организаторы одной телевизионной программы и спросили, смогу ли я поучаствовать в их шоу, как визажист для актеров. Мне стало интересно. Я согласилась. Когда поинтересовалась, кому именно буду делать макияж, мне ответили, что Яне Кошкиной. Уже чуть позже помощники актрисы написали, что она утвердила меня и предупредили, мол, девушка очень требовательна к качеству макияжа. Когда Яна приехала и зашла в гримерку, то, если честно, показалась мне очень напряженной. Правда, в процессе работы, осознав, что ей все нравится, актриса расслабилась. И в конце, мы даже сфотографировались вместе на память. Работа с актёрами и звёздами телевидения – это всегда очень интересный процесс. Одно дело – видеть их лишь на экране, а другое – подготавливать лица актеров к съёмкам или для выхода на сцену. Визажист должен быть очень ответственен в такие моменты.Фото из личного архива Дарьи Базарновой, на кадре - сама визажист и актриса Яна КошкинаДарья Базарнова искренне верит, что визажистом нужно становиться по призванию и огромному желанию работать в сфере красота. Тогда и макияжи будут получаться с душой. Ещё одна работа, которой визажист гордиться – для конкурса по бодибилдингу. Тогда девушка, которую преображала Дарья, завоевала долгожданный титул. Были и другие проекты, о которых можно смело сказать: «Всё получилось!» Дарья Базарнова продолжает совершенствоваться и считает свою профессию – одной из самых интересных в мире.Фото из личного архива Дарьи БазарновойВ тренде – яркие цвета и оригинальные стрелкиЕщё один владимирский визажист-косметолог – Екатерина Аносова уже 9 лет радует красотой и качественными макияжами владимирских девушек. Участие в многочисленных проектах, творческих мастер-классах и конкурсах сделали ее популярной в городе. Макияжи девушки не раз попадали в известные глянцевые журналы моды. Сама Екатерина отмечает, что ей нравится дарить девушкам красоту и подчёркивать ту «изюминку», о которой часто лишь говорят.Фото из личного архива Екатерины Аносовой- В 2022 году в вечернем образе приветствуется яркий макияж, а значит, можно пустить в ход цветные подводка и флуоресцентные тени. В моде стрелки необычной формы. Так что макияж допускает изменения не только в цвете. Обратите внимание, что в стрелку сегодня добавляют стразы. Да и на щёчки блёстки будут смотреться тоже необычно. Недавно я участвовала в Москве на показе свадебной и вечерней моде, мы их активно использовали.Фото из личного архива Екатрины АносовойТакже отмечу повышенный интерес к блескам для губ и лёгким тональный флюидам, особенно это актуально для дневного и свадебного макияжа. Естественность и натуральность приветствуется, но с вкраплением яркой «нотки». Очень радует, что сегодня не только молодые девушки, но и зрелые женщины не бояться сочных цветов.Фото из личного архива Екатерины АносовойЕкатерина Аносова напоминает жительницам Владимира, что тренд этой осени – акценты на салатовых или ярко-розовых оттенках (с переливами) теней. Очень важно найти ту самую «золотую середину», когда с одной стороны лицо женщины выглядит естественно, а с другой – выделены глаза необычными оттенками или оригинальной подводкой. Не нужно бояться экспериментов.Фото из личного архива Екатерины АносовойФото из личного архива Екатерины АносовойКратко о трендах осеннего макияжа 2022:На смену объёмным бровям приходит новый тренд: полное их отсутствие (сбривать не надо, просто следует перестать их подкрашивать).Нюдовые оттенки, невесомые текстуры, тональные средства, которые не утяжеляют кожу, хайлайтеры и мелкодисперсные блестки.«Морозные» щёчки: для светлой — мягкий румянец, для темной — более насыщенные варианты.Стрелки с контрастными оттенками подводки; двойные стрелки; цветные стрелки.Гранж-подводка.Сияние на веках; яркие оттенки переливов.Помады: классический красный в духе Голливуда; коричневые и шоколадные оттенки — идеальный вариант для осени; винный и сливовый.Фото из личного архива Екатерины АносовойГТРК «Владимир», Светлана Куганова, фото из личного архива Дарьи Базарновой и Екатерины Аносовой