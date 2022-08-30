Только с 2018 года регионы опубликовали около 770 тысяч закупок на 80,7 миллиардов рублей. В этом году с января по август было размещено 177,8 тысячи закупок на 22 миллиарда рублей.

Столичный портал поставщиков подвел итоги своей работы за девять лет. Созданная в России платформа - гарантированный рынок сбыта своей продукции для предпринимателей всей страны.Только с 2018 года регионы опубликовали около 770 тысяч закупок на 80,7 миллиардов рублей. В этом году с января по август было размещено 177,8 тысячи закупок на 22 миллиарда рублей.Сервис предлагает удобные условия работы отечественным бизнесменам, и они уже оценили это. Так, через платформу сейчас работают 270 000 поставщиков. За один день заключается до 300 контрактов, на портале представлено более 1,7 миллиона товаров и услуг.Директор департамента предпринимательства Владимирской области Сергей Сидорин напомнил бизнесменам, работающим в регионе, о прекрасной возможности воспользоваться сервисом:- В реестре товаров множество позиций: пищевые продукты, элементы благоустройства, мебель, медицинские товары, электроника и бытовая техника, спорттовары, строительные товары, канцелярские принадлежности и многое другое. Договор заключается дистанционно. Алгоритм работы портала прост: заказчик публикует перечень товаров, работ или услуг, которые ему необходимы. Он устанавливает срок для предложений и самостоятельно выбирает любого из поставщиков, чьи условия наиболее соответствуют заявленным потребностям. Участвовать в закупках по потребностям могут не только госзаказчики, но юридические и физические лица.