Последними тёплыми днями станут 30 и 31 августа, когда за окном будет плюс 22-27.

Во Владимирской области с 1 сентября ожидается резкое похолодание до 6-15 градусов Цельсия. Последними тёплыми днями станут 30 и 31 августа, когда за окном будет плюс 22-27.Во вторник и среду в регионе прогнозируются дожди. Скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду. С 1 по 4 сентября крупных осадков не предвидится. На небе будет облачно, но с прояснениями. При этом ночью температура воздуха упадёт до +6 градусов.По словам метеорологов, к центру европейской части страны приближается облачность низкого давления, которая сменит антициклон, уходящий на восток.