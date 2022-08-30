Монтаж объекта планируют завершить в октябре.

Во Владимире на улице Луначарского за 1,7 млн рублей построят площадку для выгула собак. Контракт достался компании «Облснабсбыт».На участке возведут две горки-лестницы, горку-мостик, брусья-лабиринт, бум, трамплины, барьер, подиум, щит, горизонтальную спираль и кольцо. Стоимость каждого элемента составляет от 20 до 70 тысяч рублей. Монтаж объекта планируют завершить в октябре.Напомним, что ещё две площадки построены в Добросельском и Курсантском сквере.