Главная задача - помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Во Владимире на базе...

Главная задача - помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Во Владимире на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних открылся семейный многофункциональный центр. Это первое подобное учреждение в области.Здесь работает одно окно, родители могут обращаться за помощью по самым разным вопросам. Семьям будут назначаться кураторы. Подход к решению проблем комплексный. Служба будет сопровождать семью до полного разрешения ситуации. Проект специализированного МФЦ пилотный. Сегодня прошло его торжественное открытие. На нем присутствовали представители областной администрации, специалисты по правам ребенка, общественники и семьи с детьми.Инна Карташова, директор Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних:- Бывает так, что люди обращаются за какими-то социальными выплатами, но из-за отсутствия одного-двух документов они не могут получить эту социальную поддержку. Будем помогать таким семьям. Это юридическая консультация, это работа психолога.