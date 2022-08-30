Прощание состоится 31 августа в 12 часов на Вокзальной-47.

Во Владимире скончался ветеран Великой Отечественной войны Владимир Суздальцев. Он проработал на заводе «Электроприбор» 40 лет.Владимиру Николаевичу было 96. На фронт его призвали в 17 лет. В 1943 году юноша попал в танковый полк. В 1950 году - демобилизовался. Ветеран вырастил двоих детей.Владимир Суздальцев был внештатным корреспондентом сразу нескольких региональных СМИ. За 20 лет владимирец опубликовал сотни статей о родном предприятии и войне.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким усопшего. Прощание состоится 31 августа в 12 часов на Вокзальной-47.