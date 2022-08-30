На подготовку выделено 3,7 млрд рублей.

Во Владимирской области на подготовку к отопительному сезону выделено 3,7 млрд рублей. К концу августа уровень готовности объектов достигает 69%.Как рассказала директор департамента ЖКХ Елена Семёнова, наилучшие показатели – у Камешковского (90%), Муромского (88%) и Судогодского (86%) районов, а также у Коврова (81%).Средний уровень готовности котельных 71%. Лучше всего подготовка ведётся в Камешковском, Ковровском, Селивановском и Гороховецком районах. Среди отстающих – Петушинский, Вязниковский и Кольчугинский районы, а также Владимир.Тепловые сети подготовлены на 65%, коммуникации для водоснабжения – 68%, водоотведения – 67%.В текущем году деньги выделены на строительство и модернизацию 11 котельных, 6,3 км инженерных сетей, 8,8 км сетей водоснабжения, 4,6 км сетей водоотведения, более 290 км ЛЭП и 135 объектов электросетевого хозяйства.«Владимиртеплогаз» проводит локальные и капитальные ремонты на наиболее проблемных участках. Из 184 котельных к зиме готовы 133. Выполнена чистка котлов и теплообменников. На случай чрезвычайных ситуаций созданы резервы материалов и источников электроснабжения.Продолжается реконструкция рухнувшей котельной в Муроме на улице Московской. Началу отопительного сезона в обслуживаемых ей домах ничего не угрожает. На случай задержки её запуска подготовлена временная резервная схема теплоснабжения.