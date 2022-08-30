Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» вывесил на информационных стендах домов списки квартир, жильцы которых задолжали за коммунальные услуги. Всего во Владимирской области насчитывается ..

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» вывесил на информационных стендах домов списки квартир, жильцы которых задолжали за коммунальные услуги. Всего во Владимирской области насчитывается 16 170 клиентов, не оплативших 48 млн рублей.Общая задолженность физических лиц в регионе за электрическую и тепловую энергию перед Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» на 30 августа превышает 697 млн рублей.Энергетики вместе с судебными приставами продолжают проводить мероприятия по понуждению должников к оплате квитанций. Компания направила 126 ходатайств о наложении санкций на продажу и переоформление квартир неплательщиков.Также ресурсоснабжающая организация проводит ограничение поставок электроэнергии и взыскивает деньги через суд. В УФССП ежемесячно направляются сотни судебных приказов для взыскания долга.Все клиенты, которые внесены в «черный список», получат досудебные уведомления.