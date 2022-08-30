В этом году за время проведения профилактических мероприятий граждане добровольно сдали 7 единиц...

В этом году за время проведения профилактических мероприятий граждане добровольно сдали 7 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия и 23 штуки боеприпасов к нарезному и гладкоствольному оружию, находящихся в незаконном обороте, сообщает пресс-служба администрации Владимисркой области.А с 4 августа в соответствии с постановлением администрации Владимирской области № 522 увеличится размер выплат тем, кто добровольно сдаст в центр лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии незаконно хранящееся огнестрельное и газовое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Личность сдающего сохраняется в тайне.Новые размеры денежного вознаграждения за 1 штуку составляют:1. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм, оружие – 4000 рублей.2. Огнестрельное нарезное длинноствольное оружие – 5000 рублей.3. Огнестрельное нарезное короткоствольное оружие – 4000 рублей.4. Огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами, оружие – 5000 рублей.5. Огнестрельное оружие ограниченного поражения – 3000 рублей.6. Газовое оружие (газовые пистолеты и револьверы) – 1400 рублей.7. Автоматы, пулемёты – 10000 рублей.8. Винтовки, карабины – 8000 рублей.9. Гранатомёты – 7000 рублей.10. Пистолеты и револьверы – 5600 рублей.11. Снайперские винтовки – 10000 рублей.12. Самодельное гладкоствольное огнестрельное оружие или подвергшееся переделке под огнестрельное – 2600 рублей.13. Самодельное нарезное огнестрельное оружие или подвергшееся переделке под огнестрельное – 3000 рублей.14. Боеприпасы к гладкоствольному оружию (гражданскому, служебному, самодельному, подвергшемуся переделке под огнестрельное) – 22 рубля.15. Боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому или служебному, самодельному, подвергшемуся переделке под огнестрельное) калибра до 7 мм – 8 рублей.15.1. Боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому или служебному, самодельному, подвергшемуся переделке под огнестрельное) калибра более 7 мм – 24 рубля.16. Боеприпасы к боевому ручному стрелковому оружию – 50 рублей.17. Взрывчатые вещества – 800 рублей за 100 граммов.18. Ручные гранаты – 2600 рублей.19. Штатные боеприпасы (снаряды, мины, гранаты) – 4000 рублей.По вопросам сдачи оружия следует обращаться в ближайшие подразделения лицензионно-разрешительной работы либо территориальные органы внутренних дел.Фото