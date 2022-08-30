Итоговые результаты конкурса подведут в сентябре.

Во Владимирской области опубликовали итоги онлайн-голосования в конкурсе на самую красивую деревню. Результаты подвёл оргкомитет.Среди населённых пунктов с численностью до 500 жителей победила деревня Дворищи (прошлогодний победитель ). На второй и третьей строчке расположились Прокудино и Гольяж. Среди сёл с населением до 3500 человек тройка лидеров выглядит так: Бавлены, Раздолье и Рождествено.Добавим, что последнее слово остаётся за конкурсной комиссией. Общие итоги подведут в сентябре.Напомним, что результаты первого интернет-голосования были отменены из-за накруток. Деревни и сёла, которые пытались схитрить, исключены из списка потенциальных победителей и призёров.