Во всех трех дисциплинах (классике, рапиде и блице) приняли участие юные шахматисты...

Во всех трех дисциплинах (классике, рапиде и блице) приняли участие юные шахматисты Мурома.Абсолютной победительницей первенства стала Ярослава Васильцова (тренер Несытова Анастасия Максимовна). Она одержала победы во всех трех дисциплинах и завоевала три«золота» областного первенства, сообщает Муром 24.Две золотые медали на счету 10-летней Полины Кирилловой (МБУ СШОР г. Муром). Это первенство стало дебютом для Полины, и она сумела показать прекрасный результат и в быстрые шахматы, и в блиц, опередив всех соперниц.Среди юношей до 17 лет «бронзу» завоевал Комлев Алексей (МБУ СШОР г. Муром), единственный участник, сыгравший вничью с победителем блиц турнира Евгением Тепловым (победитель Муром–OPEN 2022), и уступивший серебряную медаль только по результату личной встречи.Фото Муром 24.