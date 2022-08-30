Сразу 28 материалов оформили инспекторы пожарнадзора и 10 – местные чиновники и представители лесного хозяйства.

За выходные Во Владимирской области на нарушителей требований пожарной безопасности составлено 38 протоколов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.Сразу 28 материалов оформили инспекторы пожарнадзора и 10 – местные чиновники и представители лесного хозяйства. В основном нарушения касаются отсутствия окоса травы, сжигания мусора и сухостоя. Всего с начала года сотрудники МЧС составили 58 протоколов за невыполнение требований особого противопожарного режима.Напоминаем, что в регионе по-прежнему запрещено разводить костры, сжигать мусор и порубочные остатки, проводить огневые работы и жарить пищу на мангале.